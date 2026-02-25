 Aller au contenu
Société
Insolite

Papillon et ménopause à l'Assemblée nationale

par 98.5

0:00
4:22

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 février 2026 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Papillon et ménopause à l'Assemblée nationale
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

À l'Assemblée nationale, un projet de loi vise à faire du papillon amiral blanc l'insecte emblématique du Québec.

Bien que présenté par la députée d'Argenteuil, Agnès Grondin, ce dossier soulève l'ironie chez certains observateurs qui y voient une priorité gouvernementale décalée face aux crises urgentes en santé et en infrastructures.

L'actualité parlementaire a également été marquée par un moment de franchise inattendu en commission: la députée libérale Jennifer Maccarone a ouvertement discuté de ses bouffées de chaleur liées à la périménopause, plaidant pour que le sujet ne soit plus tabou.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
Lagacé le matin
Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
0:00
8:27
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Lagacé le matin
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
0:00
5:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Bâtir pour moins cher au Québec: Luc Ferrandez n'y croit pas
Rattrapage
Construction
Bâtir pour moins cher au Québec: Luc Ferrandez n'y croit pas
Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
Rattrapage
Éducation
Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Rattrapage
Une réflexion nécessaire
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Pavel Durov: le fondateur de Telegram dans la mire de la Russie
Rattrapage
Après ses démêlés judiciaires en France
Pavel Durov: le fondateur de Telegram dans la mire de la Russie
Les enjeux de santé mentale répandus dans l’industrie musicale
Rattrapage
Musique et psychologie
Les enjeux de santé mentale répandus dans l’industrie musicale
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Rattrapage
Accès aux drogues
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Puces dans les bacs à déchets: Lorraine mise sur l'environnement
Rattrapage
Le maire se défend
Puces dans les bacs à déchets: Lorraine mise sur l'environnement
Des médecins payés plus pour des patients traités par des infirmières
Rattrapage
Système de santé
Des médecins payés plus pour des patients traités par des infirmières
Discours sur l'état de l'Union: «C'était du Trump pur jus»
Rattrapage
États-Unis
Discours sur l'état de l'Union: «C'était du Trump pur jus»
Miracle: après 12 jours, l’eau est revenue à Tétreaultville
Rattrapage
Canalisations gelées
Miracle: après 12 jours, l’eau est revenue à Tétreaultville
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
Rattrapage
Elle ne donne aucune entrevue
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
Campement de sans-abris: une cohabitation parfois difficile et dangereuse
Rattrapage
Cri du cœur des riverains
Campement de sans-abris: une cohabitation parfois difficile et dangereuse
«C'est le châtiment, une peine pour adulte, qui est la bombe atomique»
Rattrapage
Peine pour adulte pour un ado
«C'est le châtiment, une peine pour adulte, qui est la bombe atomique»
La méconnaissance de la finance: un danger pour les jeunes
Rattrapage
Vulnérabilité économique
La méconnaissance de la finance: un danger pour les jeunes
Nouveau sondage au provincial: le PLQ talonne le PQ
Rattrapage
Intentions de vote
Nouveau sondage au provincial: le PLQ talonne le PQ