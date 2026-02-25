À l'Assemblée nationale, un projet de loi vise à faire du papillon amiral blanc l'insecte emblématique du Québec.

Bien que présenté par la députée d'Argenteuil, Agnès Grondin, ce dossier soulève l'ironie chez certains observateurs qui y voient une priorité gouvernementale décalée face aux crises urgentes en santé et en infrastructures.

L'actualité parlementaire a également été marquée par un moment de franchise inattendu en commission: la députée libérale Jennifer Maccarone a ouvertement discuté de ses bouffées de chaleur liées à la périménopause, plaidant pour que le sujet ne soit plus tabou.

