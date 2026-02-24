Le Québec maintenant

Une étude de l’UQAM suggère un lien entre la pilule contraceptive et l’anxiété, un effet qui pourrait persister jusqu’à un an après l’arrêt de son utilisation.

Cet effet secondaire s’ajoute aux nombreux risques associés à ce mode de contraception, que l’on ne cesse de découvrir.

Écoutez Lisa-Marie Davignon, doctorante en psychologie à l'UQAM et chercheure affiliée à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, au sujet de l'étude dont elle est l'auteure principale.

«Ce qui nous intéressait, c'était la capacité des participantes à faire la différence entre une situation menaçante et une situation sécuritaire», dit-elle.