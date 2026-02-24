Sexisme, homophobie et transphobie en hausse

Une étude menée dans 200 écoles primaires et secondaires, dont les résultats ont été dévoilés lundi, confirme une hausse du sexisme, de l’homophobie et de la transphobie chez les jeunes, particulièrement chez les garçons.
Écoutez Katia Gagnon revenir sur le sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les autres sujets discutés:
- L'importance des influenceurs comme Andrew Tate et Brayden Peters (alias Clavicular) sur le mouvement masculiniste;
- Comment devenir un mâle alpha?;
- Les propos relayés via les réseaux sociaux contribue à des comportements hostiles, notamment durant la semaine de la fierté gaie, affectant le climat scolaire et le bien-être des élèves LGBTQ+.