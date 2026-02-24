Sport amateur

 Aller au contenu
Laurent Dubreuil critique le financement des athlètes canadiens

par 98.5 Sports

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 février 2026 16:01

Avec

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Laurent Dubreuil du Canada fête sa victoire sur la troisième marche du podium après l'épreuve masculine du 500 mètres en patinage de vitesse, lors des JO d'hiver de Milan 2026, samedi le 14 février. / AP Photo/Luca Bruno

Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les joueurs des Canadiens étaient de retour à l'entraînement, mais sans Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky;
  • Patrik Laine a joué... à la défense durant l'entraînement;
  • Une transaction importante entre l'Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh;
  • Dans une chronique publiée dans Le Journal de Montréal, le patineur de vitesse et médaillé olympique Laurent Dubreuil critique le manque de financement des athlètes olympiques;
  • Des inquiétudes persistent concernant la sécurité à Guadalajara pour la Coupe du monde de soccer.

