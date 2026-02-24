Sport amateur

Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les joueurs des Canadiens étaient de retour à l'entraînement, mais sans Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky;
- Patrik Laine a joué... à la défense durant l'entraînement;
- Une transaction importante entre l'Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh;
- Dans une chronique publiée dans Le Journal de Montréal, le patineur de vitesse et médaillé olympique Laurent Dubreuil critique le manque de financement des athlètes olympiques;
- Des inquiétudes persistent concernant la sécurité à Guadalajara pour la Coupe du monde de soccer.