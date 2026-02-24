 Aller au contenu
Société
Alors correspondant en Amérique latine

«Ils avaient des machettes»: Bernard Drainville a frôlé la mort au Mexique

Le Québec maintenant

le 24 février 2026 15:40

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ils avaient des machettes»: Bernard Drainville a frôlé la mort au Mexique
Bernard Drainville en 2000, alors qu'il était journalistique pour Radio-Canada. C'était quelques années avant son passage au Mexique. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Alors que le Mexique se retrouve au coeur d'un conflit majeur impliquant les cartels de la drogue, Philippe Cantin s’est entretenu, mardi, avec l'ex-journaliste Bernard Drainville qui est intervenu, non pas à titre d’aspirant chef de la Coalition avenir Québec, mais en tant qu’ancien correspondant de Radio-Canada en Amérique latine.

Bernard Drainville est revenu sur un incident où il a été arrêté par les autorités mexicaines alors qu’il effectuait un reportage sur la corruption.

Accompagné de collègues mexicains, il a alors été faussement accusé d’enlèvement d’enfants à San Juan Chamula.

Il a finalement été libéré, mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire.

Écoutez Bernard Drainville raconter à l'animateur Philippe Cantin cette histoire rocambolesque, mardi, à La commission.

«Les policiers qui sont à l'extérieur et qui communiquent par walkie-talkie disent: "Ça presse, parce qu'ils arrivent avec des machettes". Il y avait des parents en furie qui avaient l'intention de nous faire la peau.»

Bernard Drainville sur les événements survenus après sa libération

