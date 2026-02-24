Alors correspondant en Amérique latine

Alors que le Mexique se retrouve au coeur d'un conflit majeur impliquant les cartels de la drogue, Philippe Cantin s’est entretenu, mardi, avec l'ex-journaliste Bernard Drainville qui est intervenu, non pas à titre d’aspirant chef de la Coalition avenir Québec, mais en tant qu’ancien correspondant de Radio-Canada en Amérique latine.

Bernard Drainville est revenu sur un incident où il a été arrêté par les autorités mexicaines alors qu’il effectuait un reportage sur la corruption.

Accompagné de collègues mexicains, il a alors été faussement accusé d’enlèvement d’enfants à San Juan Chamula.

Il a finalement été libéré, mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire.

Écoutez Bernard Drainville raconter à l'animateur Philippe Cantin cette histoire rocambolesque, mardi, à La commission.