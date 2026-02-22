Recul de Jolin-Barrette

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a finalement reculé sur sa décision d'inclure le droit à l'avortement dans son projet de constitution québécoise

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard analyser cette décision, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Une décision inévitable selon l'analyste qui rappelle que le droit à l'avortement est inclus dans les compétences du gouvernement fédéral.