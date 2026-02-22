Recul de Jolin-Barrette

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a finalement reculé sur sa décision d'inclure le droit à l'avortement dans son projet de constitution québécoise
Une décision inévitable selon l'analyste qui rappelle que le droit à l'avortement est inclus dans les compétences du gouvernement fédéral.
«Quand on y pense deux secondes, le droit à l'avortement, c'est pas québécois, c'est fédéral. La moralité qui est protégée par le Code criminel, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça reste que c'est une question de mœurs et que c'est une question, donc, fédérale. Quand Jolin-Barrette dit: Je vais protéger le droit à l'avortement. Ce n'est pas sa juridiction, c'est la juridiction d'Ottawa.»