Tarifs de Trump invalidés

La PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Véronique Proulx, réagit à l'invalidation par la Cour suprême des tarifs douaniers dit «réciproques» de Donald Trump.

Bien qu'elle salue la fin de la taxe de 35 % sur des produits comme les meubles et les vêtements, elle rappelle que l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre subissent toujours des tarifs lourds.

Pour Mme Proulx, le véritable enjeu demeure l'imprévisibilité de l'administration américaine et la renégociation cruciale de l'accord de libre-échange prévue en juillet.

Malgré cette victoire juridique, l'incertitude continue de pousser certaines entreprises québécoises à envisager une installation aux États-Unis.

Écoutez Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, vendredi à La commission.