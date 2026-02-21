Relations avec Epstein

L’arrestation du prince Andrew en lien avec son implication dans les dossiers Epstein a mis une fois de plus la réputation de la couronne britannique en péril.

Il est accusé d'avoir fourni des renseignements sensibles et secrets au pédocriminel Jeffrey Epstein.

Une telle implication pourrait-elle nuire à l’image de la couronne britannique, qui a été secouée par des dizaines de scandales à travers les années ?

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.