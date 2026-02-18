La journée fut chargée pour tous les amateurs de hockey et encore plus pour les journalistes qui couvrent le tournoi de hockey des Jeux de Milan.
Écoutez Guillaume Lefrançois, de La Presse, et collaborateur au balado Sortie de zone, commenter les matchs de quarts de finale présentés à Milan avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Américains ont fermé le jeu contre les Suisses;
- L'impressionante performance de la Slovaquie contre l’Allemagne, malgré l’absence d’impact de Juraj Slafkovský;
- Nick Suzuki s'en voulait pour son repli sur le troisième but des Tchèques;
- On discute du travail du capitaine des Canadiens;
- Il était impossible de demander une reprise lorsque les Tchèques avaient trop de joueurs sur la patinoire.