Jeux de Milan
But égalisateur contre la Tchéquie

«Nick Suzuki a vraiment répondu à l'appel de son entraîneur» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 février 2026 19:41

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
Nick Suzuki et Cale Makar. / AP/Carolyn Kaster

On a parlé beaucoup de la profondeur de l'équipe canadienne masculine de hockey. Et mercredi, on en a eu la preuve.

Écoutez Dany Dubé commenter cette victoire du Canada contre la Tchéquie au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • «Lorsque Crosby est tombé, le Canada est passé en deuxième vitesse»;
  • «Nick Suzuki a vraiment répondu à l'appel de son entraîneur»;
  • Mitch Marner, le nouvel homme des grandes occasions;
  • Le Canada a tiré de l'arrière pour la première fois du tournoi et il a été obligé d'ouvrir la machine;
  • Un match à bas pointage, c'était mission accomplie pour la Suède devant les Américains.

