But égalisateur contre la Tchéquie

On a parlé beaucoup de la profondeur de l'équipe canadienne masculine de hockey. Et mercredi, on en a eu la preuve.
Écoutez Dany Dubé commenter cette victoire du Canada contre la Tchéquie au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Lorsque Crosby est tombé, le Canada est passé en deuxième vitesse»;
- «Nick Suzuki a vraiment répondu à l'appel de son entraîneur»;
- Mitch Marner, le nouvel homme des grandes occasions;
- Le Canada a tiré de l'arrière pour la première fois du tournoi et il a été obligé d'ouvrir la machine;
- Un match à bas pointage, c'était mission accomplie pour la Suède devant les Américains.