Statisticien hockey aux Jeux de Milan

Québécois expatrié en Suisse depuis des années, Sébastien Brassard est statisticien bénévole pour le tournoi de hockey masculin des Jeux de Milan.

Il était d'office, mercredi pour la rencontre entre le Canada et Tchéquie.

Écoutez Sébastien Brassard raconter son histoire et les paramètres de sa tâche à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sélectionné parmi 18 000 bénévoles sur 120 000 candidatures, il note les tirs au but et décrit la rigueur requise, l’ambiance internationale, et la présence d’autres Canadiens bénévoles.

Brassard prévoit de participer aux Jeux olympiques 2030, à Nice, et il souligne l’expérience unique d’être au cœur de l’événement sportif.