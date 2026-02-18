Victoire du Canada

Le Canada, les États-Unis et la Finlande l'ont emporté en prolongation, mercredi, lors du tournoi de hockey des Jeux de Milan. Seule la Slovaquie s'est aisément imposée.
Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite analyser les rencontres disputées, mercredi, aux Jeux de Milan.
Les sujets discutés
- Selon Waite, Jordan Bennington a effectué huit arrêts majeurs;
- Nick Suzuki n'a pas raté sa chance après la blessure à Sidney Crosby;
- Les gardiens coups de coeur de Stéphane Waite;
- On survole les autres matchs des quarts de finale;
- À quoi s'attendre du duel Canada-Finlande en demi-finales?