Hausse des primes d'assurance

Les changements climatiques poussent les compagnies d'assurances à augmenter les tarifs de leurs clients, souligne un article de Marie-Eve Fournier paru mardi dans La Presse.

Est-ce exagéré de la part de ces compagnies?

Écoutez Suzanne Michaud, vice-présidente chez Assurances CAA-Québec et agente d’assurance de dommage des particuliers, décortiquer le tout au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.