Politique internationale
Agents masqués et violence répétée

Police de l’immigration ICE: «Ces gens font exactement ce qu’ils veulent»

par 98.5

0:00
9:51

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 février 2026 09:28

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Une juge californienne a statué que les agents de la police de l’immigration (ICE) pourraient continuer de cacher leur visage pendant leurs interventions. / Adam Gray / The Associated Press

Une juge californienne a statué que les agents de la police de l’immigration (ICE) pourraient continuer de cacher leur visage pendant leurs interventions.

Une décision que dénonce fortement le chroniqueur Frédéric Bérard, qui note que les pratiques de la police fédérale ont considérablement évolué depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

Écoutez l'avocat et chroniqueur Frédéric Bérard revenir sur le sujet, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

«L'ICE, lorsqu'il a été créé, n'avait rien à voir avec l'ICE d'aujourd'hui [...] Aujourd'hui, c'est un free-for-all. Ces gens-là font absolument ce qu'ils veulent, notamment suivre la directive de JD Vance. Ils entrent maintenant dans les domiciles sans mandat judiciaire préalable avec leurs mitraillettes.»

Frédéric Bérard

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

