Agents masqués et violence répétée

Une juge californienne a statué que les agents de la police de l’immigration (ICE) pourraient continuer de cacher leur visage pendant leurs interventions.
Une décision que dénonce fortement le chroniqueur Frédéric Bérard, qui note que les pratiques de la police fédérale ont considérablement évolué depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.
Écoutez l'avocat et chroniqueur Frédéric Bérard revenir sur le sujet, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.
«L'ICE, lorsqu'il a été créé, n'avait rien à voir avec l'ICE d'aujourd'hui [...] Aujourd'hui, c'est un free-for-all. Ces gens-là font absolument ce qu'ils veulent, notamment suivre la directive de JD Vance. Ils entrent maintenant dans les domiciles sans mandat judiciaire préalable avec leurs mitraillettes.»