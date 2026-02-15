Agents masqués et violence répétée

Une juge californienne a statué que les agents de la police de l’immigration (ICE) pourraient continuer de cacher leur visage pendant leurs interventions.

Une décision que dénonce fortement le chroniqueur Frédéric Bérard, qui note que les pratiques de la police fédérale ont considérablement évolué depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

