Montréal y songe

Relancer la marina de Lachine: «C’est quoi cette affaire-là!?» -Luc Ferrandez

le 16 février 2026 09:15

Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La ville de Montréal songe à relancer l’ancienne marina de Lachine qui a été démolie l’an dernier par l’administration Plante. 

Selon La Presse, les lieux pourraient être transformés en parc riverain, mais la mairesse d’arrondissement veut prendre le temps de déterminer le meilleur projet pour ce secteur. 

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez à ce sujet au micro de Patrick Lagacé, lundi.

«C’est quoi cette affaire-là? [...] Tu vas refaire la marina pour 400 usagers au moment où tu as aboli plusieurs programmes, dont le service des grands parcs qui a été charcuté dans le premier budget.»

Luc Ferrandez

