Société
47ᵉ Salon du livre de l'Outaouais à Gatineau

Dany Laferrière entre passion littéraire et résistance sociale

par 98.5

0:00
19:14

le 16 février 2026 09:58

Patrick Lagacé
Dany Laferrière lors d'un évènement à Montréal en septembre dernier. / La Presse Canadienne

Dany Laferrière se remémore son arrivée lumineuse à Montréal en contraste avec le durcissement actuel du discours sur l’immigration.

Le président d’honneur du 47e Salon du livre de l’Outaouais, pose un regard poétique, mais sans complaisance, sur l’évolution du Québec.

Écoutez l’Académicien Dany Laferrière faire le point sur l'actualité et la littérature, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • L'amour de Montréal: il décrit la métropole comme une entité «de tous les genres»;
  • Son rôle de président d'honneur à l'aube de la 47e édition du Salon du livre de l'Outaouais;
  • Le deuil de ses amis: il rend hommage à Franco Nuovo et Pierre Foglia;
  • La brutalité politique: il commente la décomplexion de la violence verbale aux États-Unis sous Donald Trump;
  • La résistance par la culture.

