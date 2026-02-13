Le 1er trio

Jeux de Milan ou pas, le vendredi soir est toujours l'affaire du 1er trio aux Amateurs de sports.
Pour l'occasion, l'animateur Mario Langlois accueille le commentateur Tony Marinaro, le spécialiste de gardien de but Stéphane Waite et l'analyste du Réseau des sports, Marc-André Dumont.
Les sujets discutés
- Les performances du Canada au tournoi masculin de hockey des Jeux de Milan
- La domination contre la Tchéquie (5-0) et la Suisse (5-1)
- La profondeur de l’équipe et la présence de vedette comme Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby et Cale Makar;
- On compare les meilleurs duos de l’histoire d’Équipe Canada, Esposito-Henderson, Orr-Potvin et Gretzky-Lemieux;
- Autour de quel joueur des Canadiens peut-on bâtir un club?
- Au retour de la pause, Martin St-Louis devra gérer son personnel, notamment l'utilisation de Brendan Gallagher.