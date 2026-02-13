Le 1er trio

 Aller au contenu
Jeux de Milan
Équipe Canada, Milan, les meilleurs duos et le joueur du CH pour bâtir un club

par 98.5 Sports

0:00
39:45

Les amateurs de sports

le 13 février 2026 20:03

Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
Stéphane Waite

Tony Marinaro, Mario Langlois, Marc-André Dumont et Stéphane Waite / Cogeco Média

Jeux de Milan ou pas, le vendredi soir est toujours l'affaire du 1er trio aux Amateurs de sports.

Pour l'occasion, l'animateur Mario Langlois accueille le commentateur Tony Marinaro, le spécialiste de gardien de but Stéphane Waite et l'analyste du Réseau des sports, Marc-André Dumont.

Les sujets discutés

  • Les performances du Canada au tournoi masculin de hockey des Jeux de Milan
  • La domination contre la Tchéquie (5-0) et la Suisse (5-1)
  • La profondeur de l’équipe et la présence de vedette comme Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby et Cale Makar;
  • On compare les meilleurs duos de l’histoire d’Équipe Canada, Esposito-Henderson, Orr-Potvin et Gretzky-Lemieux;
  • Autour de quel joueur des Canadiens peut-on bâtir un club?
  • Au retour de la pause, Martin St-Louis devra gérer son personnel, notamment l'utilisation de Brendan Gallagher.

