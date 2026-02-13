Le Canada bat la Suisse 5-1

Le Canada a battu la Suisse 5 à 1, vendredi, lors de leur deuxième match du tournoi de hockey masculin des Jeux de Milan.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, Martin McGuire, commenter cette victoire aux Jeux de Milan, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés