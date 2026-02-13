 Aller au contenu
Le Canada bat la Suisse 5-1

«McDavid, il est en mission: MacKinnon aussi» -Martin McGuire

Le Canada célèbre un but contre la Suisse. / PC/Darryl Dyck

Le Canada a battu la Suisse 5 à 1, vendredi, lors de leur deuxième match du tournoi de hockey masculin des Jeux de Milan.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, Martin McGuire, commenter cette victoire aux Jeux de Milan, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une blessure subie par un joueur des Kings de Los Angeles;
  • Les stratégies de Jon Cooper qui n'a en main que des figures et des as (référence à un jeu de cartes);
  • «Connor McDavid, lui, il est en mission: MacKinnon aussi»;
  • La gestion des gardiens du Canada;
  • La profondeur de l’équipe canadienne et les essais de combinaisons avant d’affronter les États-Unis.

