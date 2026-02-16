 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan

Où en est le Canada par rapport aux précédents jeux?

par 98.5 Sports

0:00
8:52

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 février 2026 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Où en est le Canada par rapport aux précédents jeux?
Philippe Gagnon. / Cogeco Média

Le Canada compte actuellement 11 médailles (2 en or, quatre d'argent et et cinq de bronze) aux Jeux de Milan.

Comment cela se compare-t-il en regard des précédentes présentations au même point?

Écoutez Philippe Gagnon, analyste et ancien athlète paralympique, se pencher sur la question au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On compare les résultats des précédentes présentations;
  • Le nombre d'épreuves a augmenté de 27 % depuis 2010;
  • Le financement des athlètes, stagnant à 1800 $ par mois, limite l’accès aux ressources et infrastructures, impactant la compétitivité internationale.

Vous aimerez aussi

Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
Les amateurs de sports
Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
0:00
20:41
«C'est toujours une période inspirante» -Maxim Dufour-Lapointe
Les amateurs de sports
«C'est toujours une période inspirante» -Maxim Dufour-Lapointe
0:00
12:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«C'est toujours une période inspirante» -Maxim Dufour-Lapointe
Rattrapage
Les Jeux d'hiver
«C'est toujours une période inspirante» -Maxim Dufour-Lapointe
Le retour de la compétitivité pour la NBA
Rattrapage
Match des étoiles
Le retour de la compétitivité pour la NBA
Une rare défaite du Rocket de Laval
Rattrapage
Ligue américaine
Une rare défaite du Rocket de Laval
Dany Dubé explique le raisonnement de Jon Cooper pour bâtir ses trios
Rattrapage
Jeux de Milan
Dany Dubé explique le raisonnement de Jon Cooper pour bâtir ses trios
«Sans Marie-Philip Poulin, est-ce qu'on gagne ce match?» -Patricia Ann Beaulieu
Rattrapage
Courte victoire de 2-1 contre la Suisse
«Sans Marie-Philip Poulin, est-ce qu'on gagne ce match?» -Patricia Ann Beaulieu
«Quand Ikuma n'a pas pris le saut, je savais que j'allais gagner» -Kingsbury
Rattrapage
Sa victoire au duel en bosses
«Quand Ikuma n'a pas pris le saut, je savais que j'allais gagner» -Kingsbury
Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
Rattrapage
Jeux de Milan
Nick Suzuki pourrait-il rater le prochain match du Canada?
Une journée en or et en argent pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une journée en or et en argent pour le Canada
«J'ai été chanceux: la foule criait mon nom» -Steve Bégin
Rattrapage
Ça sent la coupe
«J'ai été chanceux: la foule criait mon nom» -Steve Bégin
Équipe Canada, Milan, les meilleurs duos et le joueur du CH pour bâtir un club
Rattrapage
Le 1er trio
Équipe Canada, Milan, les meilleurs duos et le joueur du CH pour bâtir un club
«McDavid, il est en mission: MacKinnon aussi» -Martin McGuire
Rattrapage
Le Canada bat la Suisse 5-1
«McDavid, il est en mission: MacKinnon aussi» -Martin McGuire
«Dans les estrades, je n'ai pas senti cette hostilité» -Jean-Michel Dufaux
Rattrapage
Les Suisses ont eu des comportements étonnants
«Dans les estrades, je n'ai pas senti cette hostilité» -Jean-Michel Dufaux
«On n'a joué que des matchs à guichets fermés cette saison» -Simon Lafrance
Rattrapage
La Ligue Magnus, à Rouen
«On n'a joué que des matchs à guichets fermés cette saison» -Simon Lafrance
«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger
Rattrapage
Jutta Leerdam va empocher des millions
«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger