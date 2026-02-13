Les Suisses ont eu des comportements étonnants

Écoutez Jeremy Filosa, depuis Montréal, ainsi que Philippe Bonneville et Jean-Michel Dufaux, en Italie, résumer la journée des représentants du Canada avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jeremy Filosa fait le survol des résultats des membres de l'équipe canadienne dans les diverses disciplines;
- Philippe Bonneville parle de l'ambiance survoltée des partisans suisses lors du match contre le Canada et de certains comportements un peu limite...
- Les Suisses, mécontents, ont d'ailleurs lancé des bouteilles d'eau sur la patinoire;
- Jean-Michel Dufaux se demande pourquoi les Suisses n'ont pas utilisé le même gardien que lors de leur premier match;
- Il n'a pas ressenti d'hostilité envers les partisans canadiens dans les estrades.