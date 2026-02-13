 Aller au contenu
Jeux de Milan
Les Suisses ont eu des comportements étonnants

«Dans les estrades, je n'ai pas senti cette hostilité» -Jean-Michel Dufaux

par 98.5 Sports

0:00
11:58

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 février 2026 18:48

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville

et autres

«Dans les estrades, je n'ai pas senti cette hostilité» -Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa, depuis Montréal, ainsi que Philippe Bonneville et Jean-Michel Dufaux, en Italie, résumer la journée des représentants du Canada avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jeremy Filosa fait le survol des résultats des membres de l'équipe canadienne dans les diverses disciplines;
  • Philippe Bonneville parle de l'ambiance survoltée des partisans suisses lors du match contre le Canada et de certains comportements un peu limite...
  • Les Suisses, mécontents, ont d'ailleurs lancé des bouteilles d'eau sur la patinoire;
  • Jean-Michel Dufaux se demande pourquoi les Suisses n'ont pas utilisé le même gardien que lors de leur premier match;
  • Il n'a pas ressenti d'hostilité envers les partisans canadiens dans les estrades.

Vous aimerez aussi

«McDavid, il est en mission: MacKinnon aussi» -Martin McGuire
Les amateurs de sports
«McDavid, il est en mission: MacKinnon aussi» -Martin McGuire
0:00
7:32
Peu de ferveur olympique à Milan
Le Québec maintenant
Peu de ferveur olympique à Milan
0:00
11:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«McDavid, il est en mission: MacKinnon aussi» -Martin McGuire
Rattrapage
Le Canada bat la Suisse 5-1
«McDavid, il est en mission: MacKinnon aussi» -Martin McGuire
«On n'a joué que des matchs à guichets fermés cette saison» -Simon Lafrance
Rattrapage
La Ligue Magnus, à Rouen
«On n'a joué que des matchs à guichets fermés cette saison» -Simon Lafrance
«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger
Rattrapage
Jutta Leerdam va empocher des millions
«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger
«C'est un rêve qui se réalise, c'est sûr» -Charles-Émile Brunet
Rattrapage
Sous contrat avec le Nashville SC
«C'est un rêve qui se réalise, c'est sûr» -Charles-Émile Brunet
«La passe de Mitch Marner!» -Antoine Roussel
Rattrapage
La vitesse d'Équipe Canada
«La passe de Mitch Marner!» -Antoine Roussel
«C'est la première fois qu'on donne la médaille avec un bris d'égalité» -Gagnon
Rattrapage
Ski acrobatique
«C'est la première fois qu'on donne la médaille avec un bris d'égalité» -Gagnon
Bouffe milanaise et rencontres étonnantes pour Jean-Michel Dufaux
Rattrapage
Guerin, Maciocia, Spacek, etc...
Bouffe milanaise et rencontres étonnantes pour Jean-Michel Dufaux
Celebrini, Wilson, Horvat: «Des ajouts très judicieux» -Guillaume Lefrançois
Rattrapage
Équipe Canada
Celebrini, Wilson, Horvat: «Des ajouts très judicieux» -Guillaume Lefrançois
«Wilson avec McDavid: tu envoies un message aux Américains» -Dany Dubé
Rattrapage
Équipe Canada aux Jeux de Milan
«Wilson avec McDavid: tu envoies un message aux Américains» -Dany Dubé
«Ils se concentrent plus sur une performance que sur un résultat»
Rattrapage
L'équipe de hockey de France
«Ils se concentrent plus sur une performance que sur un résultat»
«Ça risque d'être une bonne rencontre, chaudement disputée» -Antoine Roussel
Rattrapage
Duel Canada-Tchéquie
«Ça risque d'être une bonne rencontre, chaudement disputée» -Antoine Roussel
«Les États-Unis sont, de loin, supérieurs dans le filet» -Stéphane Waite
Rattrapage
Hockey masculin aux Jeux de Milan
«Les États-Unis sont, de loin, supérieurs dans le filet» -Stéphane Waite
L'étonnante performance de l'Italie contre la Suède
Rattrapage
Jeux de Milan
L'étonnante performance de l'Italie contre la Suède
Une médaille pour couronner une carrière pour Piper Gilles
Rattrapage
Atteinte d'un cancer en 2023
Une médaille pour couronner une carrière pour Piper Gilles