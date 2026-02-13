À l'occasion des Jeux de Milan, Philippe Gagnon nous propose un quiz de circonstance.
Écoutez le quiz des Jeux de Milan proposé par Philippe Gagnon, analyste et athlète paralympique, avec toute l'équipe du Québec maintenant.
À l'occasion des Jeux de Milan, Philippe Gagnon nous propose un quiz de circonstance.
Écoutez le quiz des Jeux de Milan proposé par Philippe Gagnon, analyste et athlète paralympique, avec toute l'équipe du Québec maintenant.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.