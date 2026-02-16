Une autre médaille pour le Canada aux Jeux de Milan: Courtney Sarault a remporté lundi la médaille d'argent lors de l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse courte piste.

L'athlète âgée de 25 ans, originaire du Nouveau-Brunswick, a ainsi procuré une 10e médaille au Canada depuis le début des Jeux.

Rappelons qu'elle a également déjà remporté la médaille d’argent au relais mixte par équipes et la médaille de bronze au 500 m, en Italie.

Avec sa brillante récolte, est-elle une candidate de choix pour porter le drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture des Jeux?

