 Aller au contenu
Arts et spectacles
Classement Billboard

Les plus grandes chansons d'amour pour la Saint-Valentin

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 06:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Les plus grandes chansons d'amour pour la Saint-Valentin
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

À l'approche de la Saint-Valentin, le magazine Billboard a révélé un classement des plus grandes chansons d'amour contenant le mot «amour» dans leur titre.

La populaire chanson How Deep is your love des Bee Gees se trouve en troisième position.

Découvrez les chansons les mieux notées dans ce classement qui pourraient faire plaisir à votre partenaire lors de cette journée de l'amour.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix présenter ces chansons, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Vous aimerez aussi

Les galas ont-ils encore leur place aujourd'hui?
Le Québec maintenant
Les galas ont-ils encore leur place aujourd'hui?
0:00
6:02
«C'est un film hypnotique qu'il faut prendre le temps d'écouter»
Le Québec maintenant
«C'est un film hypnotique qu'il faut prendre le temps d'écouter»
0:00
10:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR
Rattrapage
Montréal est en lice
François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR
Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé
Rattrapage
Dons aux femmes dans le besoin
Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé
Spécial «Mots doux» | L'énigme du vendredi 13 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du vendredi 13 février
«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»
Rattrapage
Selon un sondage Léger
«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»
Pornographie juvénile: quelle sentence pour Raymond Minville?
Rattrapage
4000 fichiers sur son ordinateur
Pornographie juvénile: quelle sentence pour Raymond Minville?
Le Canada frappe fort au hockey: un trio de feu et une relance efficace
Rattrapage
Contre la Tchéquie
Le Canada frappe fort au hockey: un trio de feu et une relance efficace
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
Rattrapage
Saint-Valentin
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Rattrapage
Réseau de la santé
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Rattrapage
Rapport sur le projet SAAQclic
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
Rattrapage
Une fierté malgré la déception
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Rattrapage
À vos risques et périls
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
Rattrapage
«J’achète un billet»
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Rattrapage
Épidémie de solitude
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Rattrapage
Édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste