Classement Billboard

À l'approche de la Saint-Valentin, le magazine Billboard a révélé un classement des plus grandes chansons d'amour contenant le mot «amour» dans leur titre.

La populaire chanson How Deep is your love des Bee Gees se trouve en troisième position.

Découvrez les chansons les mieux notées dans ce classement qui pourraient faire plaisir à votre partenaire lors de cette journée de l'amour.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix présenter ces chansons, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.