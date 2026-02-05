Une nouvelle mode technologique déferle sur le Web: les caricatures créées par l’intelligence artificielle via ChatGPT.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que cette tendance, qui rappelle les dessinateurs de rue du Vieux-Montréal, permet de générer un portrait satirique de soi-même et de sa profession simplement en utilisant les données que l’IA possède déjà sur nous.

Le résultat est souvent saisissant de précision, bien que les traits soient volontairement exagérés.

Autre sujet traité: