 Aller au contenu
Techno
Un portrait satirique de soi-même

Caricatures générées par l'IA: une nouvelle tendance virale

par 98.5

0:00
2:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 février 2026 08:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Caricatures générées par l'IA: une nouvelle tendance virale
Caricatures générées par l'IA: une nouvelle tendance virale / Adobe Stock

Une nouvelle mode technologique déferle sur le Web: les caricatures créées par l’intelligence artificielle via ChatGPT.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que cette tendance, qui rappelle les dessinateurs de rue du Vieux-Montréal, permet de générer un portrait satirique de soi-même et de sa profession simplement en utilisant les données que l’IA possède déjà sur nous.

Le résultat est souvent saisissant de précision, bien que les traits soient volontairement exagérés.

Autre sujet traité:

  • Fierté au SPVM: l'agente Elizabeth Mantha troque son uniforme pour celui d'arbitre lors du tournoi de hockey féminin à Milan.

Vous aimerez aussi

Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
La commission
Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
0:00
12:33
«Pourquoi est-ce qu’en 2026, on tolère encore une usine comme Terrapure?»
La commission
«Pourquoi est-ce qu’en 2026, on tolère encore une usine comme Terrapure?»
0:00
14:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Télé-Québec face aux géants du Web: «Nous ne nous battons pas à armes égales»
Rattrapage
Entrevue avec la PDG
Télé-Québec face aux géants du Web: «Nous ne nous battons pas à armes égales»
Le troisième lien: «C'est un projet pour quatre personnes...» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Un dossier qui s’apparente au monstre du loch Ness
Le troisième lien: «C'est un projet pour quatre personnes...» -Luc Ferrandez
Projet de loi 19: «On revient à la case zéro, ou à peu près»
Rattrapage
D'importants amendements à la loi 2
Projet de loi 19: «On revient à la case zéro, ou à peu près»
L'Âme idéale: peut-on vivre le grand amour avec un fantôme?
Rattrapage
Mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau
L'Âme idéale: peut-on vivre le grand amour avec un fantôme?
Amende de 1700 dollars pour avoir kidnappé et abandonné le chat de son voisin
Rattrapage
À 11 kilomètres de sa résidence
Amende de 1700 dollars pour avoir kidnappé et abandonné le chat de son voisin
Une Québécoise nous raconte son quotidien de bénévole aux Jeux de Milan
Rattrapage
Chargée d'identifier les participants
Une Québécoise nous raconte son quotidien de bénévole aux Jeux de Milan
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?
Rattrapage
Malgré les avancées scientifiques
Jeux de Milan: est-ce que les cas de dopages sont toujours aussi présents?
Minneapolis: «La tension ne baisse pas: le ICE s'organise de plus en plus»
Rattrapage
Malgré le retrait de 700 agents
Minneapolis: «La tension ne baisse pas: le ICE s'organise de plus en plus»
Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse
Rattrapage
Une initiative personnelle
Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse
Un projet pour les jeunes de la DPJ en péril en raison de l'instabilité à la CAQ
Rattrapage
Agora Déclic
Un projet pour les jeunes de la DPJ en péril en raison de l'instabilité à la CAQ
Projet de loi 19: un projet pour améliorer l'accès aux soins de santé
Rattrapage
Une nouvelle mouture
Projet de loi 19: un projet pour améliorer l'accès aux soins de santé
Ottawa s'apprête à relancer les subventions à l'achat de véhicules électriques
Rattrapage
Lagacé le matin
Ottawa s'apprête à relancer les subventions à l'achat de véhicules électriques
Le 3e lien: le symbole de «l'autodestruction caquiste»
Rattrapage
La CAQ se déchire
Le 3e lien: le symbole de «l'autodestruction caquiste»
«Un panier de crabes»: Comment l'IA brouille les pistes du dossier Epstein?
Rattrapage
Faites attention aux fausses allégations
«Un panier de crabes»: Comment l'IA brouille les pistes du dossier Epstein?