Le Canada retient son souffle

Tout un pays retient son souffle après la blessure de la capitaine de l’équipe canadienne de hockey, Marie-Philip Poulin, survenue hier lors de la victoire contre la Tchéquie.

Touchée au genou suite à une mise en échec, «Capitaine Clutch» a tenté un bref retour au jeu avant de retraiter au banc, grimaçante et visiblement en douleur.

Bien qu’elle soit restée avec ses coéquipières pour le reste de la période, elle n’a pas terminé la rencontre, laissant planer un immense point d’interrogation sur sa présence pour le choc tant attendu contre les États-Unis.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter de la potentielle blessure subie par la joueuse de hockey canadienne, mardi, à Lagacé le matin.

