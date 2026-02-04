L’usine pourrait fermer en 2027

Glencore a annoncé mardi qu’elle suspend des investissements de 300 millions de dollars pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

La multinationale tentait depuis plusieurs années de convaincre le gouvernement du Québec d’autoriser des émissions de 15 nanogrammes d’arsenic par m³ alors que la norme sera fixée à 3 nanogrammes par m³.

L’usine pourrait donc cesser ses activités en 2027 si aucun accord avec le gouvernement ne survient d’ici là.

Écoutez Patrick Lagacé discuter de ce sujet et de plusieurs autres nouvelles avec la journaliste Valérie Lebeuf lors de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi.

Quelques autres sujets abordés