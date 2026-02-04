 Aller au contenu
Société
L’usine pourrait fermer en 2027

Glencore suspend ses investissements dans la fonderie Horne

par 98.5

0:00
23:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 février 2026 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Glencore suspend ses investissements dans la fonderie Horne
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Glencore a annoncé mardi qu’elle suspend des investissements de 300 millions de dollars pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

La multinationale tentait depuis plusieurs années de convaincre le gouvernement du Québec d’autoriser des émissions de 15 nanogrammes d’arsenic par m³ alors que la norme sera fixée à 3 nanogrammes par m³.

L’usine pourrait donc cesser ses activités en 2027 si aucun accord avec le gouvernement ne survient d’ici là.

Écoutez Patrick Lagacé discuter de ce sujet et de plusieurs autres nouvelles avec la journaliste Valérie Lebeuf lors de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi. 

Quelques autres sujets abordés

  • Glencore annonce qu’elle suspend des investissements de 300 millions de dollars pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda;
  • Un autre mauvais sondage pour Bernard Drainville et d’autres nouvelles concernant le 3e lien;
  • Les troubles psychotiques en hausse chez les jeunes adultes;
  • Grève des cols bleus à Montréal;
  • De nombreuses fausses nouvelles concernant les Canadiens de Montréal circulent sur Facebook;
  • Donald Trump affirme qu’il est temps de passer à autre chose concernant le dossier Epstein. 

Vous aimerez aussi

Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
0:00
1:58
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Lagacé le matin
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
0:00
6:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Rattrapage
«La politique, ce n’est pas pour moi»
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Rattrapage
McDonald’s le propose pour la Saint-Valentin
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Rattrapage
Déjà près de 40 millions de visionnements
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Rattrapage
Taux de mortalité le plus élevé au Canada
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Rattrapage
Son père aurait orchestré le tout
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Rattrapage
Glencore suspend des investissements
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
Rattrapage
Son portrait a été dévoilé hier
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Rattrapage
Malgré l'adoption de la Loi 21 en 2019
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Rattrapage
Incapable de payer pour ses sacs de stomie
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Rattrapage
Marwah Rizqy, Bernard Drainville et autres
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Rattrapage
Comment est-il devenu un fervent partisan?
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Rattrapage
Rupture totale du ligament croisé antérieur
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»
Rattrapage
Un premier roman pour Anne De Léan
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»