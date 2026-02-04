L’usine pourrait fermer en 2027

Glencore a annoncé mardi qu’elle suspend des investissements de 300 millions de dollars pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.
La multinationale tentait depuis plusieurs années de convaincre le gouvernement du Québec d’autoriser des émissions de 15 nanogrammes d’arsenic par m³ alors que la norme sera fixée à 3 nanogrammes par m³.
L’usine pourrait donc cesser ses activités en 2027 si aucun accord avec le gouvernement ne survient d’ici là.
Écoutez Patrick Lagacé discuter de ce sujet et de plusieurs autres nouvelles avec la journaliste Valérie Lebeuf lors de son tour d’horizon de l’actualité, mercredi.
Quelques autres sujets abordés
- Glencore annonce qu’elle suspend des investissements de 300 millions de dollars pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda;
- Un autre mauvais sondage pour Bernard Drainville et d’autres nouvelles concernant le 3e lien;
- Les troubles psychotiques en hausse chez les jeunes adultes;
- Grève des cols bleus à Montréal;
- De nombreuses fausses nouvelles concernant les Canadiens de Montréal circulent sur Facebook;
- Donald Trump affirme qu’il est temps de passer à autre chose concernant le dossier Epstein.