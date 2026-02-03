 Aller au contenu
Société
Entente à l’amiable concernant La Tulipe

Avoir un commerce sur l’avenue Papineau, un cauchemar?

le 3 février 2026 09:17

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Une entente à l’amiable est intervenue entre la Ville de Montréal et l’homme qui se plaignait du bruit émanant de la salle de spectacle La Tulipe sur l’avenue Papineau. 

Selon des médias, la ville devra verser la somme de 350 000 $ à Pierre-Yves Beaudoin, qui, en échange, devra redonner une vocation commerciale à son logement dans un délai de 60 jours. 

La mairesse de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a admis que l’aménagement d’un logement n’aurait jamais dû être autorisé dans l’immeuble commercial voisin de La Tulipe. 

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez, ancien maire de l’arrondissement, qui discute de la situation au micro de Patrick Lagacé. 

Il se questionne notamment sur les difficultés commerciales de l’avenue Papineau.

