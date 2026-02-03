La première médiatique de la pièce Évangéline, dont l'histoire se déroule à l'époque de la déportation des Acadiens, se tiendra jeudi, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.
Écoutez la chanteuse Nathalie Simard, qui fait partie de ce spectacle musical, en discuter avec Catherine Beauchamp.
«On est tous fébriles, puis prêts et prêtes. Et moi, j'arrive seulement dans le deuxième acte, donc le premier acte, j'ai été spectatrice. Puis je vous dis qu'à la dernière générale, j'ai pleuré. C'est vraiment très touchant.»