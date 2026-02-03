Déjà entendu parler de Moltbook? Il s'agit d'un réseau social destiné aux robots conversationnels, opérés par l’intelligence artificielle.

Depuis sa création il y a deux mois, 1,5 million d’IA y échangent sans intervention humaine.

Écoutez Katia Gagnon discuter de cette plateforme où les humains sont cantonnés au rôle d’observateurs, mardi, au micro de Philippe Cantin.