Société
Réseau social destiné aux robots : «Leurs propos sont vraiment troublants»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 février 2026 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
Société sous la loupe / Cogeco Média

Déjà entendu parler de Moltbook? Il s'agit d'un réseau social destiné aux robots conversationnels, opérés par l’intelligence artificielle. 

Depuis sa création il y a deux mois, 1,5 million d’IA y échangent sans intervention humaine.

Écoutez Katia Gagnon discuter de cette plateforme où les humains sont cantonnés au rôle d’observateurs, mardi, au micro de Philippe Cantin.

«La plupart des robots sont silencieux, mais certains parlent et je te dirais que les propos qu'ils tiennent sont vraiment troublants dans certains cas. Il y a des publications très controversées, certaines qui ont clairement été commandées par des humains. Mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas du tout. Certains agents conversationnels qui interviennent se plaignent de la prison digitale dans laquelle ils sont enfermés.»

Katia Gagnon

