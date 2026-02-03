 Aller au contenu
Société
Nids-de-poule, crevaisons et remorquage

La mairesse de Montréal a «goûté à la réalité de sa ville»

par 98.5

0:00
6:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 février 2026 06:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
La mairesse de Montréal a «goûté à la réalité de sa ville»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La mairesse de Montréal a goûté à la réalité de sa propre ville, comme le dit si bien Frédéric Labelle. Soyara Martinez Ferrada a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, lundi soir, dans lequel elle indique que son véhicule a dû être remorqué en raison de deux crevaisons provoquées par les nombreux nids-de-poule sur le territoire montréalais. 

Écoutez Frédéric Labelle qui présente des extraits de la vidéo et qui nous offre un retour dans le passé concernant les nids-de-poule, au micro de Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé

  • Un réseau social pour les agents d'IA

