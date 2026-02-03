Les routes sont dangereuses, selon elle

Combien de camions sont à l’oeuvre pour colmater les nids-de-poule? Quelles solutions sont mises de l’avant pour corriger la situation et éviter que le pire se produise au printemps? Que se passe-t-il concernant un contrat qui aurait été signé entre la Ville et une compagnie privée et qui aurait finalement été annulé?

Écoutez la mairesse Soraya Martinez Ferrada répondre aux questions de l’animateur Patrick Lagacé, mardi.

Elle demande carrément aux automobilistes d’être prudents lorsqu’ils circulent dans les rues de la ville.