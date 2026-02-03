Les routes sont dangereuses, selon elle

La situation entourant les nids-de-poule à Montréal continue de retenir l’attention. Chose certaine, la mairesse de Montréal ne peut pas ignorer l’enjeu puisqu’elle en a été elle-même victime!
Elle a dévoilé sur les réseaux sociaux que son véhicule personnel a dû être remorqué en raison de deux crevaisons provoquées par d’importants trous dans la chaussée.
«On a une situation qui est assez catastrophique. [...] C’est déplorable les rues qu’on a en ce moment. [...] Et je préviens les citoyens, la situation va s’empirer au printemps avec le dégel.»
Combien de camions sont à l’oeuvre pour colmater les nids-de-poule? Quelles solutions sont mises de l’avant pour corriger la situation et éviter que le pire se produise au printemps? Que se passe-t-il concernant un contrat qui aurait été signé entre la Ville et une compagnie privée et qui aurait finalement été annulé?
Écoutez la mairesse Soraya Martinez Ferrada répondre aux questions de l’animateur Patrick Lagacé, mardi.
Elle demande carrément aux automobilistes d’être prudents lorsqu’ils circulent dans les rues de la ville.
«Ça devient dangereux. Je suis rendue à dire aux citoyens de ralentir parce qu’on ne voit pas les trous, surtout le soir et la nuit. Il faut faire attention. [...] Je ne peux pas dire que par une baguette magique tous les trous vont être colmatés en 24 heures.»
Elle discute également de l’inauguration de nouvelles habitations modulaires pour les personnes en situation d’itinérance dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Au total, 30 chambres pourront héberger des sans-abris, pour la somme de cinq millions de dollars. Ce modèle est toutefois à revoir, selon la mairesse qui trouve les coûts exorbitants.
Il est aussi question dans cette entrevue de la volonté de Montréal d'accueillir la Banque de l'OTAN.