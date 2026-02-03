Une relation intime fait tomber un procès majeur

Le procès de huit hommes accusés d'importation de cannabis a bifurqué vers un scandale éthique majeur impliquant une procureure de la Couronne et un avocat de la défense.

L'animateur Patrick Lagacé revient sur l'avortement d'un procès d'envergure portant sur un trafic de drogue de 15 millions $.

La cause s'est effondrée lorsqu'il fut révélé que la procureure Alice Bourbonnais-Rougeau entretenait une relation intime avec l'avocat d'un des accusés, Me Mathieu Rondeau-Poissant.

En entrevue, l'ex-procureur Me René Verret qualifie la situation de «scandaleuse» et pointe un manque de jugement flagrant.

Bien que le DPCP puisse théoriquement porter la cause en appel, la faute éthique de la procureure, déjà connue pour une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies, hypothèque sérieusement la suite des procédures.

Écoutez Me René Verret, avocat chez Boucher Avocats et ancien procureur de la Couronne, donner son point de vue à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.