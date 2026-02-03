Passé de violence conjugale

La thèse d’un meurtre suivi d’un suicide est privilégiée par les policiers à la suite de la découverte d’une femme et d’un homme sans vie dans une résidence de Brossard lundi.

Sonia-Maricela Gonzalez-Velasquez, 54 ans, et Marcos Amilcar Diaz Lopez, 56 ans, ont été retrouvés avec des blessures possiblement causées par arme blanche.

Il pourrait s’agir d’un sixième féminicide à survenir au Québec depuis le début de l’année.

Selon les informations de la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel, l’homme avait déjà été accusé en 2024 de voies de fait, agression armée et menaces de mort envers sa conjointe. Il avait notamment porté un bracelet antirapprochement, mais avait rapidement brisé ses conditions de remise en liberté.

La police confirme également être déjà intervenue au domicile du couple.

