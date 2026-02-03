 Aller au contenu
Justice et faits divers
Passé de violence conjugale

Possible féminicide: l’homme avait déjà porté un bracelet antirapprochement

Lagacé le matin

le 3 février 2026 06:00

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Possible féminicide: l’homme avait déjà porté un bracelet antirapprochement
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La thèse d’un meurtre suivi d’un suicide est privilégiée par les policiers à la suite de la découverte d’une femme et d’un homme sans vie dans une résidence de Brossard lundi. 

Sonia-Maricela Gonzalez-Velasquez, 54 ans, et Marcos Amilcar Diaz Lopez, 56 ans, ont été retrouvés avec des blessures possiblement causées par arme blanche. 

Il pourrait s’agir d’un sixième féminicide à survenir au Québec depuis le début de l’année. 

Selon les informations de la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel, l’homme avait déjà été accusé en 2024 de voies de fait, agression armée et menaces de mort envers sa conjointe. Il avait notamment porté un bracelet antirapprochement, mais avait rapidement brisé ses conditions de remise en liberté. 

La police confirme également être déjà intervenue au domicile du couple. 

Écoutez Bénédicte Lebel donner plus de détails sur le passé judiciaire de l’homme au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

Autre sujet abordé

  • La police de Longueuil renforce sa présence dans les écoles secondaires en raison d’une hausse de la violence.

