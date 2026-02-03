 Aller au contenu
Société
Courses au leadership et controverses

Rentrée parlementaire à Québec: «Ça ne sera pas plate!»

par 98.5

0:00
22:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 février 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Rentrée parlementaire à Québec: «Ça ne sera pas plate!»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

C’est la rentrée parlementaire à Québec et cette session, la dernière avant les élections, s’annonce chargée: course au leadership à la CAQ, possible couronnement de Charles Milliard à la tête du PLQ et controverses sont au menu. 

L’un des dossiers qui a le plus retenu l’attention dans les derniers mois, c’est la saga entourant Marwah Rizqy. Des médias ont d’ailleurs dévoilé plus de détails entourant le renvoi de Geneviève Hinse, ex-cheffe de cabinet du Parti libéral du Québec. 

Selon un document lié à la poursuite de 500 000$ intentée contre l’élu et qui représente la défense sommaire de Marwah Rizqy, celle-ci reprochait à Geneviève Hinse d’avoir voulu recourir à des fonds publics dédiés à l’aile parlementaire de l’Assemblée nationale pour engager du personnel dédié à Pablo Rodriguez, qui était alors chef non-élu du parti. 

Écoutez Patrick Lagacé mettre la table pour la rentrée parlementaire, abordant notamment le retour de Lionel Carmant, et discuter d’une foule de sujets, lors de son tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf. 

Quelques sujets abordés

  • La police de Longueuil accroît sa présence près des écoles secondaires en raison d’une hausse marquée de la violence;
  • Le taux de suicide en baisse au Québec en 2023 chez les adultes;
  • Un joueur de hockey poursuivi pour avoir volontairement lancé une rondelle contre un arbitre;
  • L’édifice de La Baie au centre-ville aurait trouvé un locataire;
  • La Ville de Québec sonne l’alarme sur le maintien des infrastructures;
  • Les nids-de-poule à Montréal et les enjeux du REM.

