Où se trouvent les athlètes dans les jours précédant leur première épreuve aux Jeux olympiques?

On se plonge dans la préparation finale, les lieux d’entraînement et les règles entourant la présence au village olympique.

Écoutez à ce sujet Philippe Gagnon, chroniqueur, analyste, animateur et conférencier invité au micro de Philippe Cantin.

Philippe Gagnon, médaillé paralympique, décrit l’arrivée au village olympique décentralisé, la sécurité renforcée depuis 2001, la nourriture variée à la cafétéria ouverte 24h/24, et l’importance du mentorat entre athlètes expérimentés comme Kim Boutin et Valérie Maltais.

L’Italie privilégie l’utilisation d’infrastructures existantes, répartissant les athlètes dans plusieurs villages pour limiter les constructions.