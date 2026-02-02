Canadiens-Wild au Minnesota

Après une victoire spectaculaire contre les Sabres de Buffalo, les Canadiens de Montréal tentent de rompre une malédiction au Minnesota, où ils n’ont pas gagné depuis 2011.

Si le Tricolore a le vent dans les voiles grâce aux performances de Cole Caufield et de Juraj Slafkovsky, le défi sera de taille face à un Wild qui retrouve ses joueurs clés.

Au-delà de la glace, l’ambiance est lourde à Minneapolis: les joueurs ont reçu la consigne de ne pas quitter l'hôtel en raison de tensions sociales importantes dans la ville.

Martin McGuire rapporte un climat d'insatisfaction citoyenne marqué face aux politiques actuelles.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, lundi, au Québec maintenant.