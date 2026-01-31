Vote de confiance pour Pierre Poilievre

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a obtenu la confiance de 87,5% de ses membres réunis en congrès à Calgary.

Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour le parti qui a perdu plusieurs députés au cours des derniers mois au profit du Parti libéral.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il estime que le défi qui attend les conservateurs est de réussir à rejoindre plus largement l’électorat canadien.