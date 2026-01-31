 Aller au contenu
Politique
Vote de confiance pour Pierre Poilievre

«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 11:06

Avec

Christian Dufour
Denis Lévesque
Christian Dufour / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a obtenu la confiance de 87,5% de ses membres réunis en congrès à Calgary.

Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour le parti qui a perdu plusieurs députés au cours des derniers mois au profit du Parti libéral.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il estime que le défi qui attend les conservateurs est de réussir à rejoindre plus largement l’électorat canadien.

«C'est un score qui est quasiment soviétique. C'est quasiment trop je trouve, pour Monsieur Poilievre. Il doit être très content. Il n'en revient pas, mais je trouve que ça indique, c'est mon opinion, une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général. Faut-il rappeler que lors de la dernière année, Monsieur Poilievre a échoué lamentablement.»

Christian Dufour

0:00
0:00
