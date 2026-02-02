Congrès du Parti conservateur du Canada

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a survécu à un vote de confiance en fin de semaine.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les autres sujets discutés
- C'est la semaine Stephen Harper à Ottawa;
- Avec qui Stephen Harper a-t-il les meilleures relations: Pierre Poilievre ou Mark Carney?
- Pierre Poilievre a remporté un vote de confiance haut la main au Congrès conservateur à Calgary, mais avec un taux de participation faible (entre 55 et 60 %)
- Son discours a abordé l’économie, la criminalité et le Québec, tout en évitant de critiquer Donald Trump, contrairement à Mark Carney, qui gagne en popularité.