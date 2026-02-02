 Aller au contenu
Politique fédérale
Congrès du Parti conservateur du Canada

«L'éléphant dans la pièce pour Pierre Poilievre demeure Donald Trump»

par 98.5

0:00
7:01

le 2 février 2026 17:46

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a survécu à un vote de confiance en fin de semaine.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Les autres sujets discutés

  • C'est la semaine Stephen Harper à Ottawa;
  • Avec qui Stephen Harper a-t-il les meilleures relations: Pierre Poilievre ou Mark Carney?
  • Pierre Poilievre a remporté un vote de confiance haut la main au Congrès conservateur à Calgary, mais avec un taux de participation faible (entre 55 et 60 %)
  • Son discours a abordé l’économie, la criminalité et le Québec, tout en évitant de critiquer Donald Trump, contrairement à Mark Carney, qui gagne en popularité.

