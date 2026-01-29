L'édition actuelle des Canadiens

 Aller au contenu
«Cette équipe-là, c'est extraordinaire» -Michel Bergeron

98.5 Sports

Le hockey des Canadiens

le 29 janvier 2026 20:11

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Cette équipe-là, c'est extraordinaire» -Michel Bergeron
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Que serait une rencontre Canadiens-Nordiques sans la présence de Michel Bergeron?

Écoutez l'ancien entraîneur et analyste parler de son passé et de l'actuelle édition des Canadiens de Montréal avec Martin McGuire et Dany Dubé.

