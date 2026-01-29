L'édition actuelle des Canadiens

Que serait une rencontre Canadiens-Nordiques sans la présence de Michel Bergeron?
Écoutez l'ancien entraîneur et analyste parler de son passé et de l'actuelle édition des Canadiens de Montréal avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Que serait une rencontre Canadiens-Nordiques sans la présence de Michel Bergeron?
Écoutez l'ancien entraîneur et analyste parler de son passé et de l'actuelle édition des Canadiens de Montréal avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.