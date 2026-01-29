 Aller au contenu
L'Avalanche ranime la nostalgie

Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»

le 29 janvier 2026 13:06

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»
Martin McGuire rapporte que l'Avalanche du Colorado arborera le chandail des Nordiques de Québec lors de son affrontement contre les Canadiens de Montréal au Centre Bell.

Cette initiative, initialement prévue pour un seul match au Colorado, a été reconduite suite à un sondage populaire massif.

L'événement revêt une dimension historique puisque les Nordiques originaux n'ont jamais évolué au Centre Bell, leur parcours s'étant arrêté au Forum.

Pour l'occasion, l'habillage visuel du tableau indicateur affichera le logo des Nordiques, promettant une soirée chargée de nostalgie pour les partisans québécois.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, mettre la table pour ce duel, à La commission.

