Une discrimination selon l'âge?

La Fédération des médecins en pratique privée du Québec, représentée par son président le Dr Pascal André Vendittoli, a déposé une requête en Cour supérieure pour contester la loi 83.

Cette législation impose aux nouveaux médecins de pratiquer cinq ans dans le réseau public avant de migrer vers le privé.

Le Dr Vendittoli dénonce une loi «machiavélique» qui compartimente les secteurs et nuit à l'accès aux soins.

La Fédération invoque une discrimination basée sur l'âge, contraire à la Charte des droits et libertés, tout en soulignant que cette mesure empêche l'apport de médecins hors province.

