Finances personnelles

Hausse du coût de la vie : les jeunes abandonnent-ils l'idée d'épargner?

par 98.5

Signé Lévesque

le 18 janvier 2026 08:22

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Hausse du coût de la vie : les jeunes abandonnent-ils l'idée d'épargner?
Coût de la vie, inflation, instabilité financière… plusieurs facteurs peuvent faire croire aux jeunes qu'ils n'auront jamais la capacité d'accéder à la propriété. / Nattakorn / Adobe Stock

Coût de la vie, inflation, instabilité financière… plusieurs facteurs peuvent faire croire aux jeunes qu'ils n'auront jamais la capacité d'accéder à la propriété. 

Cette réalité difficile peut en décourager certains, et les pousser à ne plus épargner et dépenser sans trop compter dans des petits plaisirs quotidiens? 

Écoutez Marianne Spear, conseillère en sécurité financière et autrice du livre Apprivoiser l’argent, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«L'objectif c'est d'essayer de trouver un équilibre d'environ 50% des dépenses pour nos besoins, 30 % dans nos désirs, puis 20 % dans l'avenir. Par contre, quand on est jeune adulte, qu'on sort des études, qu'on démarre notre vie financière, la plupart des gens se retrouvent plus dans un 70% pour les besoins, car le logement et l'épicerie coûtent cher. Donc, ils ont tendance à couper dans l'avenir, alors que l'objectif serait plus de couper dans les désirs.»

Marianne Spear

