Finances personnelles

Coût de la vie, inflation, instabilité financière… plusieurs facteurs peuvent faire croire aux jeunes qu'ils n'auront jamais la capacité d'accéder à la propriété.

Cette réalité difficile peut en décourager certains, et les pousser à ne plus épargner et dépenser sans trop compter dans des petits plaisirs quotidiens?

Écoutez Marianne Spear, conseillère en sécurité financière et autrice du livre Apprivoiser l’argent, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.