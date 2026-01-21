 Aller au contenu
Trump recule sur ses nouveaux tarifs

«Il était en train de créer une réelle coalition d'anciens alliés contre lui»

Le Québec maintenant

le 21 janvier 2026

Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«Il était en train de créer une réelle coalition d'anciens alliés contre lui»
Dans la foulée de son annonce durant laquelle il annonçait un accord de principe touchant le Groenland et l'Arctique, le président américain Donald Trump a dit qu'il n'allait pas appliquer de nouveaux tarifs dès le 1er février.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • On fait le suivi du discours de Trump et de son recul sur les tarifs;
  • La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est levée et est sortie lors d'un dîner protocolaire;
  • Le président américain a vraisemblablement failli créer une véritable coalition contre lui;
  • La bourse est remontée à la hausse, mercredi
  • Lisa Cook, de la Réserve fédérale, et les audiences touchant son statut.

