Trump recule sur ses nouveaux tarifs

Dans la foulée de son annonce durant laquelle il annonçait un accord de principe touchant le Groenland et l'Arctique, le président américain Donald Trump a dit qu'il n'allait pas appliquer de nouveaux tarifs dès le 1er février.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On fait le suivi du discours de Trump et de son recul sur les tarifs;
- La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est levée et est sortie lors d'un dîner protocolaire;
- Le président américain a vraisemblablement failli créer une véritable coalition contre lui;
- La bourse est remontée à la hausse, mercredi
- Lisa Cook, de la Réserve fédérale, et les audiences touchant son statut.