 Aller au contenu
Sports
Pénalité controversée

Doit-on faire plus souvent appel à l’arbitrage vidéo dans la LNH?

par 98.5

0:00
6:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 janvier 2026 17:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Doit-on faire plus souvent appel à l’arbitrage vidéo dans la LNH?
Esprit sportif / Cogeco Média

Le défenseur des Canadiens de Montréal Lane Hutson a dû servir une pénalité plutôt injuste, mardi soir, alors que l’équipe jouait contre le Wild du Minnesota.

Il a été puni pendant deux minutes pour avoir fait trébucher un joueur qui était à deux pieds de distance de lui et qui est tombé tout seul à la hauteur de la ligne bleue.

Malgré les critiques de l’entraîneur Martin St-Louis et les sifflets du Centre Bell, la décision n’a pas été révisée.

Devrait-on utiliser plus régulièrement l’arbitrage vidéo dans les matchs de la LNH pour éviter qu’une situation comme celle-là se reproduise?

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la punition controversée accordée à Lane Hutson, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés :

  • Les Canadiens ont gagné pour la première fois en neuf ans contre le Wild;
  • La Victoire de Montréal jouera un match au Minnesota où la situation politique est instable;
  • Une victoire aux Internationaux d’Australie pour Victoria Mboko;
  • Match impressionnant de Luguentz Dort avec le Thunder d’Oklahoma City.

Vous aimerez aussi

Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec
Le Québec maintenant
Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec
0:00
7:56
Victoire 6-5 : «C'est un bonheur parce qu'ils tiraient de l'arrière»
Le Québec maintenant
Victoire 6-5 : «C'est un bonheur parce qu'ils tiraient de l'arrière»
0:00
6:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'art de multiplier son argent, selon Nicolas Bérubé
Rattrapage
Finances personnelles
L'art de multiplier son argent, selon Nicolas Bérubé
«Il était en train de créer une réelle coalition d'anciens alliés contre lui»
Rattrapage
Trump recule sur ses nouveaux tarifs
«Il était en train de créer une réelle coalition d'anciens alliés contre lui»
Une parcelle du Groenland sous souveraineté américaine?
Rattrapage
Accord de principe annoncé par Trump
Une parcelle du Groenland sous souveraineté américaine?
«Ça fait très Al Capone» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Réplique de Trump à Carney
«Ça fait très Al Capone» -Dimitri Soudas
Aucun candidat officiel, mais beaucoup d’appuis à Christine Fréchette
Rattrapage
Succession de François Legault
Aucun candidat officiel, mais beaucoup d’appuis à Christine Fréchette
«On veut que ça soit disponible le plus rapidement possible» -Guillaume Tremblay
Rattrapage
De 1,2 à 1,3 milliard $ pour le logement
«On veut que ça soit disponible le plus rapidement possible» -Guillaume Tremblay
«Je veux que le monde voie ce que moi, je vois» -Réal Béland
Rattrapage
Comme chez nous
«Je veux que le monde voie ce que moi, je vois» -Réal Béland
Propos de Donald Trump: l'armée canadienne se prépare au pire
Rattrapage
Divers scénarios sont prévus
Propos de Donald Trump: l'armée canadienne se prépare au pire
«Pour moi, c'est la femme de la situation» -Ian Lafrenière
Rattrapage
Il appuie Christine Fréchette
«Pour moi, c'est la femme de la situation» -Ian Lafrenière
Les voitures chinoises: une menace réelle pour notre cybersécurité?
Rattrapage
Accord majeur avec la Chine
Les voitures chinoises: une menace réelle pour notre cybersécurité?
Un autre Beckham pris dans la tourmente
Rattrapage
Célébrités
Un autre Beckham pris dans la tourmente
Donald Trump aurait conclut une entente avec l’OTAN au sujet de l’Arctique
Rattrapage
Intervention militaire exclue au Groenland
Donald Trump aurait conclut une entente avec l’OTAN au sujet de l’Arctique
L'importance de l'inspiration à tous les niveaux
Rattrapage
Jeux olympiques et hockey
L'importance de l'inspiration à tous les niveaux
Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec
Rattrapage
JO de Milan-Cortina
Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec