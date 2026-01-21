Pénalité controversée

Le défenseur des Canadiens de Montréal Lane Hutson a dû servir une pénalité plutôt injuste, mardi soir, alors que l’équipe jouait contre le Wild du Minnesota.

Il a été puni pendant deux minutes pour avoir fait trébucher un joueur qui était à deux pieds de distance de lui et qui est tombé tout seul à la hauteur de la ligne bleue.

Malgré les critiques de l’entraîneur Martin St-Louis et les sifflets du Centre Bell, la décision n’a pas été révisée.

Devrait-on utiliser plus régulièrement l’arbitrage vidéo dans les matchs de la LNH pour éviter qu’une situation comme celle-là se reproduise?

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la punition controversée accordée à Lane Hutson, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés :