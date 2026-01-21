Divers scénarios sont prévus

Le Globe and Mail a mis la main sur des scénarios de réponses militaires envisagées par l’armée canadienne en cas d’invasion hypothétique des États-Unis, suscitant inquiétudes et débats publics, notamment au Québec.

Écoutez Éric Sauvé, ex-officier des Forces armées canadiennes et président d’Innovigo, en discuter au micro de Philippe Cantin, mercredi, au Québec maintenant.

L'expert estime que le Canada ne pourrait pas tenir tête à la puissance militaire américaine de manière conventionnelle. La stratégie consisterait plutôt à s'inspirer des méthodes de contre-insurrection utilisées par les talibans en Afghanistan, en misant sur des attaques ciblées et un repli sur des bases stratégiques après la prise du territoire par l'ennemi.

Il tempère toutefois ces inquiétudes en notant que les tensions récentes entourant l'Arctique et le Groenland semblent être avant tout des tactiques de négociation de la part de l'administration Trump.