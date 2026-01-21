À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde un incendie majeur qui fait rage au pied du pont Jacques-Cartier, ainsi que les perspectives géopolitiques mondiales à la suite d'un discours remarqué au Forum économique de Davos du premier ministre canadien Mark Carney.

L'incendie a nécessité l'intervention de 120 pompiers et force la fermeture complète du pont Jacques-Cartier, compliquant lourdement la circulation matinale, mercredi matin.

L'animateur revient ensuite sur le discours de Mark Carney au Forum économique de Davos, salué sur la fin du multilatéralisme, qui appelle les «puissances moyennes» comme le Canada à s'unir face au déclin de l'ordre international traditionnel.

Le président des États-Unis, Donald Trump, annonce de son côté des actions à venir à propos du Groenland.

Écoutez Patrick Lagacé aborder le tout en compagnie de l'analyse politique Dimitri Soudas et de la journaliste Valérie Lebeuf.

Autres sujets traités :