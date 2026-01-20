Course à la chefferie de la CAQ

Avec deux courses à la chefferie (PLQ et CAQ), l'élection partielle dans Chicoutimi dans les prochaines semaines et l'élection générale prévue en octobre prochain, l'année 2026 s'annonce haute en rebondissements sur la scène politique québécoise.

Écoutez Tommy Chouinard, journaliste pour La Presse à l’Assemblée nationale, faire le point sur ce qui sera à surveiller dans les prochains mois en politique québécoise.