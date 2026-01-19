Le Groenland lié au prix Nobel

Le président américain Donald Trump a envoyé une lettre au premier ministre de la Norvège lui expliquant que son désir d’annexer le Groenland est lié à la non-réception du prix Nobel de la paix...
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On revient sur l'échange entre Donald Trump et le premier ministre de la Norvège au sujet du prix Nobel et la paix et du Groenland;
- La présence militaire américaine au Groenland, la réaction de l’OTAN et l’opposition des républicains à l’annexion;
- Les tensions au Minnesota avec la possible application de l’acte d'Insurrection de 1807 et les manifestations à Saint-Paul.