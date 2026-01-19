Benoît Charette, figure nationaliste du caucus de la CAQ, soutient Christine Fréchette, qui devrait annoncer sa candidature à la chefferie pour succéder à François Legault.
Écoutez l'ex-ministre et analyste politique, Christine St-Pierre, commenter la course à la chefferie de la CAQ au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- D'autres appuis pour Christine Fréchette;
- Le départ de Geneviève Guilbault de la politique;
- Christiine St-Pierre parle du deuil de quitter l'arène politique;
- Charles Milliard lance sa campagne pour la chefferie du PLQ, axée sur la bienveillance;