Benoît Charette, figure nationaliste du caucus de la CAQ, soutient Christine Fréchette, qui devrait annoncer sa candidature à la chefferie pour succéder à François Legault.

Écoutez l'ex-ministre et analyste politique, Christine St-Pierre, commenter la course à la chefferie de la CAQ au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés