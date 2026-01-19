 Aller au contenu
Politique provinciale
Deuxième appui pour Christine Fréchette

«C'est une candidature qui suscite beaucoup d'intérêt au sein du caucus»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 janvier 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est une candidature qui suscite beaucoup d'intérêt au sein du caucus»
Le ministre Benoit Charette offre son soutien à sa collègue Christine Fréchette / La Presse Canadienne

Après le ministre Mathieu Lacombe, c'est au tour de Benoit Charette d'offrir publiquement son appui à l'éventuelle candidature de la ministre de l'Économie Christine Fréchette pour succéder à François Legault comme chef de la Coalition avenir Québec.

Selon le député de Deux-Montagnes, sa collègue est une «personnalité économique» nécessaire dans le contexte actuel. La ministre, élue en 2022, incarne «l'ADN et les racines de la CAQ» et serait en mesure d'unir le parti, toujours selon Benoit Charette.

Écoutez le ministre Benoit Charrette expliquer son appui à sa collègue, lundi, à l'émission le Québec maintenant.

«J'ai parlé à plusieurs de mes collègues et il y a un engouement réel. Je ne connais pas la stratégie dans le détail de madame Fréchette, si elle a l'intention ou pas dans les prochains jours, d'annoncer sa candidature, mais je sais qu'il y a plusieurs collègues qui sont intéressés à l'appuyer [...] C'est une candidature qui suscite de l'intérêt au sein du caucus et au sein du Conseil des ministres.»

Benoit Charette

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

