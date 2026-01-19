Deuxième appui pour Christine Fréchette

Après le ministre Mathieu Lacombe, c'est au tour de Benoit Charette d'offrir publiquement son appui à l'éventuelle candidature de la ministre de l'Économie Christine Fréchette pour succéder à François Legault comme chef de la Coalition avenir Québec.
Selon le député de Deux-Montagnes, sa collègue est une «personnalité économique» nécessaire dans le contexte actuel. La ministre, élue en 2022, incarne «l'ADN et les racines de la CAQ» et serait en mesure d'unir le parti, toujours selon Benoit Charette.
Écoutez le ministre Benoit Charrette expliquer son appui à sa collègue, lundi, à l'émission le Québec maintenant.
«J'ai parlé à plusieurs de mes collègues et il y a un engouement réel. Je ne connais pas la stratégie dans le détail de madame Fréchette, si elle a l'intention ou pas dans les prochains jours, d'annoncer sa candidature, mais je sais qu'il y a plusieurs collègues qui sont intéressés à l'appuyer [...] C'est une candidature qui suscite de l'intérêt au sein du caucus et au sein du Conseil des ministres.»